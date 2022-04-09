18
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها: والدي توفي لهذا السبب.. ولم أعاقب لأنني لا أريد تشريح الجثة
Lebanon 24
09-04-2022
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّثت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن مشهد القبلة في المسلسل السوري "شارع شيكاغو" الذي أثار جدلاً كبيراً بين الجمهور.
وأكّدت أن طليقها الممثل والمخرج السوري وائل رمضان لم يكن موافقاً بينه وبين نفسه، لكن لم يحصل أي مشكلات بينهما بسبب هذا الموضوع، بل اكتفى بجملة "يا ريت ما كان". أما بالنسبة إليها فإنها لم تندم على المشهد، معتبرة أنها تعرضت لهجوم وصفته "بالقاسي وفوق الاعتبار".
وتحدثت فواخرجي في حوار إعلامي ضمن برنامج "شو القصة" مع الاعلامية رابعة الزيات، إلى الانفصال القديم الذي حدث بينها وبين رمضان، إذ استمر ثلاث سنوات حينها، وكان سببه عدم قدرتهما على النقاش، وليس الخيانة "وائل شخص غير خائن"، وفق تعبيرها.
وتابعت متحدّثة عن وفاة والدها قائلة إنه كان كبيراً في السن ولكن ليس لديه أمراض، وسبب وفاته هو الممرضة التي كانت تعتني به. إذ أعطته جرعة كبيرة من دواء معيّن على الرغم من أن الطبيب قام بتنبيهها أنه لا يجب إعطاء هذا الدواء إلا في حالات الوجع الشديد، ليتوفى بعدها.
وأضافت فواخرجي أنها لم تعلم بهذا السبب إلا بعد أيام عدة على وفاة والدها، إلا أنها لم تعاقب الممرضة أو تحاسبها لأنها لا تريد أن تشرّح جثة والدها.
المصدر: "رصد" لبنان 24
الأكثر قراءة
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
08/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورا من داخل حوض السباحة في دبي.. والجمهور يُهاجمها: "الدنيا رمضان" (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورا من داخل حوض السباحة في دبي.. والجمهور يُهاجمها: "الدنيا رمضان" (صور)
23:00 | 2022-04-08
08/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
23:00 | 2022-04-08
08/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!
Lebanon 24
مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!
03:07 | 2022-04-09
09/04/2022 03:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه كواليس لقاء نصرالله مع باسيل وفرنجية
Lebanon 24
هذه كواليس لقاء نصرالله مع باسيل وفرنجية
05:27 | 2022-04-09
09/04/2022 05:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-04-09
ستيفاني صليبا تتصدّر الـ"ترند" في المملكة العربيّة السعوديّة (فيديو)
11:00 | 2022-04-09
اعتراف مفاجىء لزوجة ويل سميث: لم أكن ارغب بالزواج
08:00 | 2022-04-09
الفنانة الشهيرة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها من زوجها رجل الاعمال اللبناني ابن النبطية.. وسامته حديث الجمهور (صور)
06:44 | 2022-04-09
ملكة جمال لبنان السابقة بين الامس واليوم.. اطلالات ساحرة بعد 12 عاماً على التتويج (صور)
05:00 | 2022-04-09
كارلا حداد بالعباية الرمضانيّة... والجمهور: "شو هل جمال"! (صور)
03:16 | 2022-04-09
مذيعة أخبار الـ"أم تي في" تخطف الانظار بإطلاتها بالاسود... شاهدوا كيف بدّت! (صورة)
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
09/04/2022 21:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
09/04/2022 21:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
09/04/2022 21:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact