المرأة

الممثلة السورية الشهيرة تخطف الأنظار بآخر ظهور لها.. والجمهور: "ما في جمال من بعدك" (صور)

Lebanon 24
10-04-2022 | 05:00
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خضعت الممثلة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير لإحدى المجلات.

 

وبدت سلافة رائعة الجمال، وظهرت بإطلالات مختلفة، فقد ظهرت في إحدى الصور بفستان على شكل قميص بأزرار باللونين الأبيض والأسود.

 

A post shared by Sulafa Memar | سلافة معمار (@sulafa.mimar)


 

كما ظهرت بفستان باللون البنفسجي بقصة الـ v عند منطقة الصدر وبفتحة طويلة عند الساق.

 
 

وقد أثنى معظم المتابعين على جمال سلافة في الصور وعلّق أحدهم قائلاً: "انتي الملكة وما في جمال ولا ابداع من بعدك".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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