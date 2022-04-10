الممثلة السورية الشهيرة تخطف الأنظار بآخر ظهور لها.. والجمهور: "ما في جمال من بعدك" (صور)

خضعت الممثلة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير لإحدى المجلات.

وبدت سلافة رائعة الجمال، وظهرت بإطلالات مختلفة، فقد ظهرت في إحدى الصور بفستان على شكل قميص بأزرار باللونين الأبيض والأسود.

كما ظهرت بفستان باللون البنفسجي بقصة الـ v عند منطقة الصدر وبفتحة طويلة عند الساق.

وقد أثنى معظم المتابعين على جمال سلافة في الصور وعلّق أحدهم قائلاً: "انتي الملكة وما في جمال ولا ابداع من بعدك".