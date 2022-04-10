هكذا احتفلت نوال بري بعيد مولدها

نشرت الممثلة والمراسلة السابقة نوال بري صوراً لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وهي محاطة بعدد من الأصدقاء وهم يحتفلون بيوم مولدها. واللافت قالب الحلوى الذي حمل صورتها من أول مشاركة تمثيلية لها في مسلسل "عروس بيروت".