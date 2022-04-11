توقّفي عنها الآن... عادات سيئة تجعلك تتقدمين في العمر

لا مفرَّ من أننا سنتقدم في العمر. ومع ذلك، يبدو بعض الأشخاص في الستينيات من العمر وكأنهم في الأربعينيات من العمر، بينما يبدو بعض الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وكأنهم في الخمسينيات من العمر، فما سر ذلك؟
يمكن القول إن السر في ذلك هو وجود بعض الأفراد المحظوظين بامتلاكهم جيناتٍ تجعلهم يظهرون بشكلٍ أصغر سناً، لكن ذلك ليس كل السر، إذ يمكن القول بأن اختيارات نمط الحياة والعادات اليومية تلعب دورًا كبيرًا في ذلك أيضاً.
لذا إليكِ عدداً من العادات التي يجب عليكِ التخلص منها الآن، إذا كنتِ تريدين أن تظهري بإطلالةٍ أكثر إشراقاً، وخالية من التجاعيد في فصول حياتك القادمة.
عدم استخدام واقي الشمس
بلا شك إنه من المزعج وضع واقي الشمس في كل مرة تقررين فيها المشي بالخارج لكن أضرار أشعة الشمس لا تؤدي فقط إلى سرطان الجلد، بل تؤدي إلى ظهور التجاعيد وبقع الشمس، حيث إن 90% من علامات الشيخوخة تظهر عليكِ نتيجة الشمس، لذا فإن وضع واقي الشمس على أساس يومي من أفضل العادات التي يمكنك اتباعها للحفاظ على مظهرك شاباً.
ولا تنسي وضعه حتى في الأيام الملبدة بالغيوم وفي فصل الشتاء، حيث يمكن للأشعة فوق البنفسجية، وهي الأكثر ضررًا، أن تخترق الغيوم والزجاج، ما يسبب الشيخوخة المبكرة، وربما سرطان الجلد.
التدخين
في دراسة منشورة بمجلة الجراحة التجميلية والإنجابية، أظهرت النتائج التي أجريت على التوائم، إصابة التوأم المدخن بتجاعيد إضافية وجفون مترهلة.
كما وجدت الدراسة أن اختلافًا بسيطًا لمدة خمس سنوات في تاريخ التدخين "يمكن أن يسبب اختلافات ملحوظة في شيخوخة الوجه عند التوائم".
الغضب والضغائن
الغضب والتوتر وحمل الضغائن لا تعيث فسادًا في داخلك فحسب، بل يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تقدمكِ في العمر بشكلٍ أسرع، حيث يرتبط التمسك بالغضب بأمراض القلب التاجية، بينما يرتبط الاكتئاب بشيخوخة الخلايا، وقد لا تتمكنين من تجنب التوتر أو الغضب تمامًا، لكن يمكنكِ إيجاد طرق إيجابية للتخلي عن تلك الضغوطات، كممارسة الرياضة والتأمل والمشاركة الاجتماعية.