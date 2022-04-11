ابنة هيفا وهبي "تضارب" عليها بآخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت زينب بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض والذهبي ومكشوفا عند منطقتي الكتف.

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)





وأثنى المتابعون على الصور، واكد العديد منهم انها تضاهي والدتها جمالا وتشبهها كثيرا، ولفت سؤال أحدهم ان كانت تطلقت.

وكانت هيفا لفتت الأنظار مؤخرا بإطلالة رمضانية بامتياز، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر من تصميم المصمم اللبناني انطوان القارح.