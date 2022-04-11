المرأة

شريف سلامة يعلق على الجدل الحاصل بسبب دوره العنيف مع المرأة

Lebanon 24
11-04-2022 | 14:00
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أكد الفنان شريف سلامة في تصريحات صحفية أنه شخص يحترم المرأة بشكل كبير، وما يراه المشاهدون على الشاشة في مسلسل "فاتن أمل حربي" ما هو إلا دور أجبر على أن يؤديه ليظهر شخصاً بهذا السوء.

وأكد أن كثرة الإشادات والإعجاب وأيضاً الانتقادات والهجوم والشتيمة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلته يتأكد أنه نجه في إيصال الرسالة إلى الجمهور، معرباً عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة تجاه شخصية "سيف الدندراوي"، التي يجسدها في المسلسل والذي وصل إلى الشتيمة من الجمهور.

‎وأضاف: "اتضح أن النجاح يعني كثرة الشتيمة، وما سنشاهده في الحلقات القادمة من مسلسل "فاتن أمل حربي" مفاجآت من العيار الثقيل تزيد من شتيمة "سيف الدندراوي".

‎وتابع: "أعتبر ذلك أكبر دليل على نجاح الشخصية، لذا أعتبر أن ردود الأفعال حول شخصية "سيف الدندراوى" جميلة جدًا، والإجماع على كراهية شخصية درامية يؤكد اقتناع الناس بأنني تحولت إلى "سيف الدندراوى" والحقيقة أننى لم أتوقع هذا النجاح الكبير.

وأقول للجمهور إن أحداث الحلقات المقبلة من المسلسل ستزيد من كراهيتهم لهذه الشخصية العنيفة القاسية

ويؤكد "سلامة" أنه يحترم المرأة، ويرى شخصية سيف التى جسدها تعبر عن رجل غير طبيعى، مؤكدًا أن احترام المرأة ليس خيارًا، بل واجب على كل رجل.

وأشار إلى أنه لا يرى أن هناك منافسة بين الأعمال الدرامية المشاركة فى الماراثون الرمضاني: "الأعمال تتكامل ولا تتنافس، وواجب كل ممثل أن يؤدى دوره ويترك الباقى على الله".
المصدر: لها
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