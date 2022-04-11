5 أشياء يحتاج إليها زوجك في شهر رمضان

في رمضان تزداد المهام المطلوبة منكِ، وتشعرين بأن الوقت ضيق، ما يدفعكِ لتأجيل بعض الأمور أو يتراجع اهتمامك بها، ولكن احرصي على ألا يتراجع اهتمامك بزوجك، فعليكِ تلبية احتياجاته والاهتمام به مهما كنتِ مشغولة.وهناك 5 أشياء أساسية يحتاج إليها زوجك منكِ في شهر رمضان، تعرفي إليها من خلال قراءة السطور التالية واحرصي على تلبيتها له.زوجك يحتاج إلى منزل هادئ ونظيفيحتاج زوجك إلى الشعور بأن منزلكما مكانه الآمن الذي يشعر فيه بالراحة والاسترخاء، لذا احرصي على أن يكون منزلك نظيفاً ومنظماً، واحرصي على أن تهيئي لزوجك جواً هادئاً حتى يحصل على الراحة التي يحتاج إليها بعد العودة من يوم عمل شاق وهو صائم.زوجك يحتاج إلى مائدة عامرة بأصناف الطعام المفضلة لديهبعد ساعات طويلة من الصيام، إذا وجد زوجك مائدة إفطار عامرة بأصناف الطعام التي يفضلها، فسوف يشعر باهتمامك به وتقديرك له.زوجك يحتاج إلى معاونته على صلة الرحمفي شهر رمضان يسعى الجميع إلى صلة الرحم، وزوجك يحتاج منكِ إلى معاونته على ذلك عبر إعداد وليمة لعائلته، واستقبالهم بترحاب وكرم ضيافة، ما يعزز العلاقات بينه وبين عائلته.زوجك يحتاج إلى الشعور بأهميتهفي خضم المهام اليومية المطلوبة منكِ، احرصي على أن تضعي زوجك على قائمة أولوياتك، حتى يشعر بمكانته في قلبك، وأهميته في حياتك.زوجك يحتاج إلى التواصل الحميمييصبح الوقت أضيق في رمضان، خاصة أن الوقت المسموح للعلاقة الحميمة يكون من المغرب وحتى السحور، ولكن هذا لا يعني إهمال التواصل الحميم، سواء عبر الحفاظ على معدل العلاقة الحميمة، أو التواصل الرومانسي مع زوجك عبر اللمسات الرومانسية والقبلات والعناق.