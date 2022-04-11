المرأة

ممثلة سورية شهيرة بمقطع فيديو "حماسي".. رقصت وخلعت حذاءها امام الجمهور

Lebanon 24
11-04-2022 | 09:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للنجمة أمل عرفة من كواليس عشارية "شرف" المقرر عرضها خلال الأيام القادمة عبر إحدى المنصات.

وظهرت الممثلة السورية في المقطع وهي ترقص وسط الناس في قاعة بحماس ورشاقة على أنغام الأغنية الشعبية "أنتِ معلمة"، وتم إرفاق تعليق على المقطع كتب فيه: "كواليس شرف آسيا فاصل منشط".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع عفوية أمل وتلقائيتها في التعامل مع الأشياء، وأشاد الكثير منهم على روحه المليئة بالفن والتي تبرع في تقديم كل أنواع الفنون من التمثيل الى الغناء فالرقص، وتغزلوا بجمالها وعفويتها.





إلى ذلك تحرص النجمة السورية على تشويق متابعيها من خلال نشر مجموعة من الصور والمقاطع التشويقية للعمل المنتظر عرضه في 20 رمضان الجاري على منصة "وياك"، وعلقت أمل على الاعلان الترويجي لعملها الجديد قائلة: "كل بنت كل صبية كل إمرأة معنية بهذا العمل وكل أب وأخ وزوج وابن أيضاً. للحد من جرائم الشرف".


يذكر أن مسلسل "شرف" هو عبارة عن عشارية حول جرائم الشرف وكيفية الحد منها من تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب، وتؤدي عرفة في العمل دور فتاة تدعى "آسيا".
المصدر: لها
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