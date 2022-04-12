المرأة

منى أبو حمزة تظهر في دراما رمضان بدور إمرأة خطيرة... هل إنتقلت الى المثيل؟

Lebanon 24
12-04-2022 | 05:00
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فاجأت الإعلامية اللبنانية، منى أبوحمزة، الجميع بظهورها بشخصية "رئيسة عصابة"، في الحلقة التاسعة من مسلسل "للموت2"، الذي يعرض عبر عدد من المحطات الفضائية، خلال هذه الأيام.
وجسدت أبوحمزة شخصية تدعى (رندا)، وهي رئيسة لعصابة مختصة بتهريب الأسلحة، وظهرت بملامح مطابقة تماماً للشخصية التي تؤديها، من خلال ارتدائها زياً أسود بالكامل، مع حملها "سيجارة" بطريقة لافتة، تشير لقوة شخصيتها وتحكمها، وبدت كأنها مسؤولة عن (هادي) الشخصية التي يقدمها بطل العمل محمد الأحمد، بعد أن قام الأخير بتقبيل يدها فور لقائها، ومخاطباً إياها بالقول: "اؤمريني".
 
وما إن نشرت منى هذا المقطع الصغير حتى انهالت التعليقات عليها من الجمهور، معبرين عن فرحهم الكبير بهذا الظهور، كما شارك عدد كبير من النجوم والممثلين التعليقات للإعلامية اللبنانية، وكانت بطلة المسلسل ماغي بوغصن أول من علق، فكتبت: "أهلا وسهلا بالست رندا.. نورتي".
أما زوجة الفنان رامي عياش مصممة الأزياء الشهيرة داليدا عياش، فعبرت عن سعادتها بهذه المفاجأة، التي لم تكن بالحسبان، وصرحت عن رغبتها بمشاهدة الدور الذي تقدمه أبوحمزة، ومشاهدتها في أعمال أخرى.
الفنانة نانسي نصرالله علقت بالقول إن قصة المسلسل ازدادت جمالاً بوجود أبوحمزة، وبات العمل أقوى من قبل، وتفاعل مع المقطع كذلك الممثل الحاصل على لقب ملك جمال لبنان ربيع الزين، والإعلامية جيسيكا عازار، وأخصائي التجميل باسم فتوح، والممثلة دوجا حجازي، وعدد كبير من المشاهير.
 
وعادت الإعلامية الشهيرة لنشر مقطع آخر من ظهورها في العمل، والذي يعتبر استكمالاً لحوارها مع (هادي)، وشهد كذلك تفاعلاً واسعاً كسابقه.
 
 
وتعتبر هذه هي التجربة الأولى لأبوحمزة في التمثيل، فيما شكل وجودها مفاجأة حقيقية للجميع، كون صناع العمل لم يعلنوا سابقاً عن مشاركتها في هذا الجزء، ويبدو أنهم تركوا الباب مفتوحاً للكثير من المفاجآت التي تحملها الحلقات القادمة.
 
(زهرة الخليج)
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