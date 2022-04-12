المرأة

كيف تحافظين على لون شفتيك مع تقدمك في العمر؟

Lebanon 24
12-04-2022 | 16:00
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مع مرور الأيام، وتقدمكِ في العمر، تصبحُ بشرتك أكثر تأثراً بالمحيط من حولها، حيث إن بيئة الأرض القاسية وأشعة الشمس وتغير المناخ والمواد الكيميائية، جميعها تلعبُ دوراً في تآكلها وإرهاقها. 

وفي حين يميل معظم الناس إلى التركيز على العيون، حيث يكون ظهور التجاعيد حولها مصدر إحباط للكثيرين، هناك أمرٌ يتناساه الجميع هو أن الشفتين أيضاً تتغيران مع تقدمنا في العمر، وتخضعان للعديد من التحولات الجسدية، حيث تصبح الخطوط الموجودة فيها أعمق. 

كيفية تعزيز لون شفتيكِ مع التقدم في العمر 
هناك العديد من الأشياء التي يمكنكِ القيام بها لمساعدة شفتيك على أن تبدوا نابضتين بالحياة في المنزل دون اللجوء إلى الإجراءات الجراحية الجلدية، وأول شيءٍ عليكِ فعله هو ترطيب بشرتك. 
وبينما يعتبر شرب الماء أمرًا حيويًا لترطيب الجسم، لكن لا يوجد دليل قاطع على أنه سيغذي الطبقة الخارجية من الشفتين حيث تظهر الخطوط الدقيقة، لذلك من الضروري أن تغذي شفتيك من الخارج بالبلسم والزيوت المرطبة. 

وتوصي مجلة "New Beauty" باستخدام مرطبات الشفاه التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، وفيتامين (E)، للحفاظ على شفتيك نابضتين بالحياة، وكذلك استخدام مقشر جيد للشفاه، إذ عندما تكون الشفاه خالية من القشور والجلد الميت، يضيء لونها الطبيعي بشكل أفضل. كما أن المرطبات تتوفر بعدة ألوان أيضًا، حتى تتمكني من تعزيز لون شفتيكِ الطبيعي. 
ولا تنسي تحديد لون أحمر الشفاه المناسب لكِ، لذا تجنبي وضع الألوان الداكنة، مثل: البنفسجي الداكن والأحمر، والتي يمكن أن تجعل خطوط الشفاه تبدو أكثر وضوحًا. 
وبدلاً من ذلك، اختاري الألوان الفاتحة والمحايدة، حيث تُضفي الألوان الفاتحة اللامعة مظهرًا أكثر شبابًا على أي شفاه، ومع بعض العناية المحببة، ستبدو شفتاكِ منتعشتين في أي وقت من الأوقات.
المصدر: نواعم
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