بغصة كبيرة وبدمعة بونيتا سعادة: هؤلاء لم يقفوا بجانبي عند وفاة أهلي.. فمن قصدت؟ (فيديو)

أجابت الممثلة بونيتا سعادة خلال مشاركتها في برنامج على قناة lbci على سؤال انه بعد تعاونها مع الكثير من الكوميديين، من هو صديقها وليس فقط زميلها قائلة بغضة كبيرة: "ميشال ابو سليمان هو صديقي وصديق العائلة لكن الظروف أبعدتنا".

وأضافت دامعة: "الزملاء الآخرون ليسوا أصدقائي، وقد عرفت ذلك عند وفاة أهلي، فلم يقفوا بجانبي".

وتابعت: "الأشخاص اللي بتشتغل معن سنين لازم يتصلوا ويعملوا واجباتن، مش بس رسالة على واتساب". وحول من تقصد بهذا الكلام، قالت بونيتا إنّ المقصود جميع الممثلين الكوميديين الّذين تعاونت معهم في السنوات الاخيرة.