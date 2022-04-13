هذه المهن ستبرعين في إدارتها وفق برجك!

أحيانا نواجه جميعاً أوقاتا في حياتنا عندما نكون غير متأكدين مما يجب فعله في وظائفنا. ربما تكون قد بدأت للتو في عالم العمل وتشعر بالحيرة من اختيار المسارات التي يمكنك اتباعها. أو ربما بدأت تشعر بالقلق في دورك الحالي أو وصلت إلى طريق مسدود وتعلم أنك مستعد للتغيير، دون أي فكرة واضحة عما قد يكون عليه هذا التغيير. وإذا كان بإمكان علم الفلك أن يُساعدنا على فهم أنفسنا وما قد تخبئه مصائرنا لنا، فمن الطبيعي أن يكون أداة قوية في مساعدتنا في اتخاذ قرار بشأن المهنة المناسبة. تعرفي إلى الوظائف التي قد تزدهرين فيها بحسب برجك.

برج الحمل

تُعتبر المرأة الحمل قائدة بالفطرة، وعلى هذا النحو، يسهل الأمر لديها لتصبح مديرة ممتازة. وأي شيء له علاقة بالمنافسة أو الأمور البدنية. العمل في الهواء الطلق، كمدرّبة شخصيّة، رياضيّة، أو العمل لمنظّمة عن الرياضة. من الممكن أيضاً أن تشغلي وظيفة رئيس تنفيذي لشركة أو غيرها من المهن الإدارية، كونك تحبّين السيطرة، وتحسنين تقديم رؤية عن مشروع ما لفريق الدعم بغية تنفيذه.

برج الثور

ستزدهرين في بيئة تكافئ المثابرة والتفاني. تشغلين وظائف مثل تنسيق الزهور، وفي مجال الصناعات الغذائية، أو المبيعات الفاخرة، كلّها وظائف تجدين فيها الجمال والروتين الثابت. مواليد هذا البرج متمكّنون بالمال والمشورة المالية العملية، مما يجعلهم مثاليين للأعمال المصرفية والمالية.

برج الجوزاء

أيّ شيء يتطلّب نقل المعلومات ومواكبة كثير من المواضيع المختلفة هو المسار الوظيفي المثالي للجوزاء، لذلك فالتعليم والاتصالات منها. ولأنّك نشطة ذهنياً وتحبّين معالجة الكثير من الجوانب المختلفة للمشروع، تصبح وظيفة العلاقات العامة أو مدير مشروع خيارين جيدّين لك أيضاً.

برج السرطان

تُعد المرأة السرطان بارعة في مجال رعاية الأطفال والتربية، وتتميّز أيضاً في مجال العمل الاجتماعي، كموظّفة في قسم الموارد البشرية، والمحامين، والمعلمين، والمدراء التنفيذيين. ويمكنك كذلك العمل في مجال الرعاية الصحّية كاختصاصيّة تغذية.

برج الأسد

التعليم والسياسة مثاليّان بالنسبة لك، كما أيّ مهنة تتعاطين فيها مع الآخرين مثل التمثيل والموسيقى ومجال الأفلام، أو حتى تصميم الأزياء. مواليد الأسد قادة مميّزون، لذا يتاح لهم العمل في منصبي الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

برج العذراء

أنتِ عمليّة واحترازية، وتطالبين بالأفضل من الآخرين. أنت فعّالة في مجال الصناعات وإدارة المتاجر، كالعمل على مكتب الإستقبال، كما أنّك ستبرعين كمعالج نفسيّ أو في مجال الأبحاث أو الإحصاءات، أو كمدقّقة أو محرّرة أو مترجمة، أو محقّقة.

برج الميزان

أنتِ إمرأة اجتماعية لذلك فالعمل مع الآخرين أمر حاسم لك، مجالات عديدة تناسبك منها: السلك الدبلوماسي، أو العمل كمساعدة أو مترجمة، أو مندوبة مبيعات، في الضيافة وخدمة العملاء، وكيلة سفر، وحتى مخطّطة لحفلات الزفاف.

برج العقرب

تحبّين أيضاً التحدّي والتحقيق، خصوصاً وأنّك ذات إصرار. كما يمكنك أن تعملي في مجموعة متنوّعة من المجالات ولكن بالتأكيد تصلحين لمهن تنفر الآخرين، كالجراحة أو الطبّ أو العمل في مسرح جريمة مع المباحث الجنائية. ستبرعين أيضاً في مجال الجراحة الطبّية أو في مجالات تحتاج إلى مستوى عالٍ من السرّية، كعميل سرّي، أو عنصر في هيئة دولية أو حكوميّة لإدارة الأزمات. في مجال إدارة الموارد والخدمات اللوجستية، ستكونين أيضاً مديراً ماليّاً متميّزاً.

برج القوس

تحبّين السفر والتعلم من الآخرين في كلّ جزء من العالم، لذلك أيّ وظيفة تتعلّق بصناعة السفر فكرة جيّدة، مثل الاستشارة السياحية. تبرعين في العديد من المهن، شرط أن لا يقيّدها التسلسل الهرمي والقواعد الكثيرة. وتحبّين أيضاً إلهام الآخرين، لذا ستبرعين كمدرّسة، أو رئيسة برنامج شبابيّ، أو لدى العمل لجهة لا تبغى الربح المادّي.

برج الجدي

تبرعين في العمل كمدير أو مسؤول لعدد من المسارات الوظيفية أو الشركات. الإنتاجية والمهارات الإدارية هي بعض من أفضل ميزاتك، وأنت فعّالة في بيئات الشركات ذات المجموعة الهرمية التي تمكّنك من التدرّج الوظيفي. تبرعين أيضاً كمهندسة ديكور أو مهندسة معمارية، لاهتمامك الملحّ بالتفاصيل.

برج الدلو

تبرعين كمقاول مستقلّ، ويمكنك التمرّد على ثقافة الشركات، حيث أنّك تعملين بشكل أفضل حسب جدولك الزمني. العلوم أو التكنولوجيا (استكشاف نظريّات جديدة أو تطبيقات)، التصميم الجرافيكي أو التصوير، وحتى مشاريع الإدارة إذا كنت ستنالين استكشاف طرق جديدة لعمل شيء.

برج الحوت

يناسبكِ أي شئ له علاقة بالرعاية الصحّية حيث يمكنك رعاية الآخرين بشكل مثالي: لذا إلجئي إلى وظائف كممرضة، أو طبيبة، أو اختصاصيّة علاجات طبيعيّة، اختصاصيّة علم نفس، وما إلى ذلك. أنت أيضاً فنّانة بالفطرة، لذا يمكنك مزاولة الرقص وعزف الموسيقى والرسم.