بألوان نارية.. هيفا وهبي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت هيفا بإطلالة رمضانية تحبس الأنفاس، حيث ارتدت عباءة من دون أكمام مزخرفة وبألوان نارية بالذهبي والبرتقالي ومفتوحة في الأسفل من الوسط.

وقد لاقت الصور ثناء المتابعين الذين أكدوا انها ملكة في كل إطلالاتها.

وكانت هيفا نشرت في وقت سابق صورا بإطلالة رمضانية ظهرت فيها باللون الأخضر وخطفت فيها الأنظار أيضا.