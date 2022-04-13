المرأة

بألوان نارية.. هيفا وهبي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
13-04-2022 | 01:20
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت هيفا بإطلالة رمضانية تحبس الأنفاس، حيث ارتدت عباءة من دون أكمام مزخرفة وبألوان نارية بالذهبي والبرتقالي ومفتوحة في الأسفل من الوسط.

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وقد لاقت الصور ثناء المتابعين الذين أكدوا انها ملكة في كل إطلالاتها.

 

وكانت هيفا نشرت في وقت سابق صورا بإطلالة رمضانية ظهرت فيها باللون الأخضر وخطفت فيها الأنظار أيضا.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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