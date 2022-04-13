المرأة

خطوات يجب إضافتها إلى روتين العناية ببشرتك

Lebanon 24
13-04-2022 | 11:00
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يعتبر ترطيب البشرة من أكثر التحديات التي تواجه السيدات خلال شهر رمضان وفي فصل الصيف، حيث تحتاج البشرة إلى عناية فائقة لتجنّب جفافها وبهتانها وظهور البقع الداكنة على الوجه بسبب أشعة الشمس.

يرى خبراء الجمال أن ترطيب البشرة من الخطوات الأساسية لحمايتها والمحافظة على رونقها وإشراقتها، لذا يُنصح باستخدام الماء والمرطّبات التي تحتوي على الهلام الجيلي للترطيب بشكل مثالي.

ومن المعروف أن خلال موسم الصيف تفرز الغدد الدهنية الزيت بكميات كبيرة، وبالتالي فإن استخدام مرطّب ثقيل يعتمد على الزيت سوف يضر أكثر مما ينفع. لذلك يوصى باستخدام الماء والمرطّبات التي تحتوي على الهلام للتأكد من أن الجلد قادر على التنفس مع الحفاظ على رطوبته.

كذلك يُنصح باستخدام مجموعة متنوعة من المرطّبات الطبيعية مثل زيت جوز الهند وجلّ الصبار التي تساعد في ترطيب البشرة بشكل فعال. إضافة إلى أن هذه العناصر خالية من المواد الكيماوية والمواد المضافة الأخرى التي قد تُلحق الضرر بالجلد على المدى الطويل.

ومن الضروري أيضاً لحماية البشرة اختيار الوقت المناسب للترطيب والذي يُفضّل ان يكون عند الصباح وقبل النوم، إذ إن ذلك يساعد ليس فقط على حبس الرطوبة وترطيب البشرة، إنما أيضاً في تعزيز بشرة صحية تدوم طويلاً.
المصدر: لها
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