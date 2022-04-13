إستوحي مكياجكِ الطبيعي اليومي في رمضان من ياسمين صبري

قد تشتهر النجمة المصرية ياسمين صبري بجمال شعرها وحيويته ولكن لا يمكن أن نغفل عن جمال ملامحها الطبيعية! من خلال متابعتنا لها بشكلٍ دائم، من السهل الملاحظة أنّ ياسمين من محبّات المكياج الطبيعي الذي يبرز تفاصيل وجهها من دون مبالغة حتى في المناسبات الهامّة التي عادة ما يكون فيها خيار المكياج أقوى من الأيام العادية الأخرى.في هذا الشهر الفضيل، نبتعد عن المكياج القوي والكثيف لا سيّما في النهار أثناء متابعة أعمالنا أو حتى للقاء العائلة والأصدقاء حول مائدة الإفطار. إستوحي من ياسمين صبري المكياج الطبيعي.من الواضح جداً أنّ الجميلة المصرية تعتني جيداً ببشرتها وهذا أمر لا بدّ منه على مدار السنة ولا سيّما في هذا الشهر. لا تنسي أنّ درجات الحرارة بدأت بالإرتفاع وجسمكِ وبشرتكِ خاصةّ يحتاجان الى الماء ويشعران بالجفاف. حاربي ساعات الصيام الطويلة من دون ماء بتكثيف علاجات الوجه والكريمات المرطبة وأيضاً الماسكات الطبيعية ولا تنسي شرب كمية كافية بين الإفطار والسحور.أمّا في المكياج، فالخطوات قليلة جداً إن كانت بشرتكِ جيّدة ونضرة. كما هو واضح من صور ياسمين، فهي تستبدل كريم الأساس الكثيف بتغطيته القوية والكاملة بآخر متوّسط التغطية ولا تقوم بتقنيات تحديد بارزة لوجهها بل تكتفي بتغطية أي شائبة إذا وجدت بواسطة الخافي.مكياج العيون سيكون بظلال ترابية، حاولي الإبتعاد عن اللامة والبرّاقة أو الشيمير وبإمكانكِ طبعاً رسم آيلاينر ناعم مجنّح في حال كنت من محبّات الآيلاينر.البلاش ضرورة على خدّيكِ ليبرزهما ويعزّز من النضارة بعيداً عن شحوبة الوجه مع تغيّر عادات الأكل والنوم.للحمرة، ننصحكِ بالإبتعاد عنها أو من الألوان القوية والجريئة واستبدالها كما تقوم ياسمين في معظم صورها بالبلسم المرطّب.