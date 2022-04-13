المرأة

فنانة شهيرة تبكي بسبب شقيقها.. وتعلن أنّها تفضل الارتباط بشاب يصغرها سنّاً (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2022 | 09:10
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كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض الكثير من اسرار حياتها الشخصية، خلال لقائها في برنامج "سابع سما" الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب.
 
وعن حقيقة ارتباطها؛ بعدما تصدّرت "التريند" خلال الفترة الماضية، بتصريحاتها حول علاقتها بشخص ما على السوشيال ميديا، إلى جانب الحديث عن مواصفات الشريك المثالي، أوضحت رياض أنها كانت مرتبطة بشخص من جمهورها ومعجبيها، وعلى اتصال دائم به، مضيفةً: "لم ألقاه قط، ولكنه يسأل عني دائماً، وأفرح بما يقوله لي. وطبعاً لو فكرت في الارتباط سأرتبط بشخص اصغر مني، لأنني كبيرة ومن مواليد  1954".
 
وبكت عايدة رياض خلال الحلقة بعد عرض صورة لم تتعرّف عليها في البداية لتنهار بالبكاء بعدما تحققت من أن الصورة تعود لشقيقها الراحل راغب الذي توفي قبل عام. وقالت إن هذه الصورة التُقطت أثناء مرضه، وأنها تتولى رعاية ابنته مايا التي تبلغ من العمر 10 سنوات بعد رحيله، كما تحدثت عن آخر ذكرياتهما قبل وفاته وشعرت بالحزن لعدم تعرفها على صورته في البداية، كما أضافت أن مايا تعوّضها عن مشاعر الأمومة.
المصدر: لها
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