المرأة

ردّ ناري من فنانة لبنانيّة شهيرة على منتقدي تغيّر شكلها... هذا ما قالته

Lebanon 24
13-04-2022 | 16:00
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تداولت صفحات لمحبّي الفنانة نينا عبد الملك مقطع فيديو يوثّق ردّها على الانتقادات التي طاولتها واتّهامها بعدم الاهتمام بشكلها وإهمال ترتيب منزلها.

وظهرت نجمة "ستار أكاديمي" السابقة في مقطع فيديو بإطلالة كاجوال على طبيعتها وبدون مكياج أو تسريح شعرها مع ابنها الصغير شان، وردّت على تعليقات وصلتها من بعض متابعيها حول شكلها الذي تغيّر في الفترة الأخيرة، قائلةً: "اللي عم يتفلسفوا انه شكلي تغيّر بحب قلهن أنا كثير فخورة كيف صار شكلي لأن صار هيك نتيجة تربية طفلين صغيرين، وأنا عم ربّيهن لحالي بمساعدة زوجي ومن دون مربية أو مساعِدة معي بالبيت".

وأضافت: "أنا فخورة إني عم اهتم بولدين اللي بموت فيهن وبحبهن وعم اعطيهن كل وقتي واهتمامي. ففرجوني بس يصير عندكم ولاد يا حلوين يا قمّورين".

وتفاعل الجمهور بقوة مع ردّ نينا، وأثنوا على صراحتها وتلقائيتها في التفاعل مع التعليقات، مؤكدين أنها جميلة في كل حالاتها. واستغرب الكثير من متابعيها سبب هذه التعليقات المهينة، خاصة أن نينا ولدت قبل فترة قصيرة طفلتها الثانية من زوجها الإعلامي حسان الشيخ.
 
 
المصدر: لها
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