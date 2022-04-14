بعدما خذلته بتصريحاتها حول صفعته الشهيرة..هل ينفصل ويل سميث عن زوجته جادا؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية خبراً مفاده أن جادا بينكيت وزوجها الممثل ويل سميث على شفير الانفصال، خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة. وكان مصدر مقرب من الثنائي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت قد كشف لموقع Us Weekly الأميركي، أن جادا تتمنى لو لم يصفع ويل سميث، كريس روك. كما أنها تعتبر أن الصفعة كانت ردة فعل مبالغاً بها على الموقف، وأيضاً ويل سميث يعتبر ذلك، فهما متفقان على هذا الموقف.

وقد لاقى هذا الخبر انتقاداً كبيراً بين رواد الإنترنت، خاصة محبي الممثل العالمي ويل سميث الذين اعتبروها بذلك تتخلى عنه، وتقف مع الآخرين ضده، خاصة وأنه أقدم على هذا الموقف؛ انتقاماً بعد أن سخر كريس روك من شعرها الحليق. وفي هذا السياق ذكر موقع newsweek أن جادا كانت قد ألمحت إلى الانفصال عن ويل سميث منذ عام 2018 في تصريحاتها حين قالت: إنها لم تكن ترغب بالزواج منه.

كما ورد في التقرير أن جادا قامت بتوجيه انتقادات لاذعة لويل سميث مؤخراً أمام 20 شخصاً من أصدقائه، وعلق سميث على الحديث بالقول: "لقد نشأت في منزل حيث شاهدت والدي يضرب أمي في وجهها، ولن أقوم بتأسيس منزل مثل الذي نشأت فيه، مع شخص يتحدث بكلام نابي وعنيف”.