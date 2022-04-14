تحولت إلى شقراء.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2005 بعد 17 سنة على انتخابها (صور)

انتخبت غابرييل بو راشد عام 2005 ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.

غابرييل عرفت بشعرها الأسود الطويل، الا انها حاليا أصبحت شقراء وبشعر أقصر نسبيا، كما أصبحت رياضية بامتياز.

بعد انتخابها شاركت غابرييل في مسلسلين تلفزيونيين هما "ورود ممزقة" و"نار تحت الجليد" ثم ابتعدت عن الأضواء.

عام 2009 تزوجت من سامي عساف وهما يقيمان حاليًا في أبوظبي وهي أم لولدين.

عام 2015 تحول تركيز غبريال بالكامل من عالم الجمال إلى عالم الدراجات النارية. فأصبحت واحدة من سائقات الدراجات النارية الأكثر نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت في العديد من تحديات الدراجات النارية، فأصبحت أول سائقة عربية للدراجات النارية تحقق تحدي King Of The Road / Bun Burner Gold للدراجات النارية.