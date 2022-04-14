بعد ظهورها بالمايوه.. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي بإطلالة جريئة في لندن شاهدوا صورها

نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام أثناء تواجدها في لندن.
وظهرت مايا بإطلالة مُثيرة حيث ارتدت فقط جاكيت بلايزر باللون الأسود.
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A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)
A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)
ولاقت إطلالتها إعجاب المتابعين، في حين اعتبر البعض انها جريئة.
وكانت مايا تعرضت مؤخرا للانتقاد بعد نشرها في شهر مضان صورة لها بالمايوه على حسابها على انستغرام.
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A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)