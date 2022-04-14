المرأة

بعد ظهورها بالمايوه.. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي بإطلالة جريئة في لندن شاهدوا صورها

Lebanon 24
14-04-2022 | 04:00
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نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام أثناء تواجدها في لندن.

 

وظهرت مايا بإطلالة مُثيرة حيث ارتدت فقط جاكيت بلايزر باللون الأسود.

 

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ولاقت إطلالتها إعجاب المتابعين، في حين اعتبر البعض انها جريئة.

 

وكانت مايا تعرضت مؤخرا للانتقاد بعد نشرها في شهر مضان صورة لها بالمايوه على حسابها على انستغرام.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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