المرأة

بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها

Lebanon 24
14-04-2022 | 11:00
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خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، طمأنت الفنانة وفاء عامر، جمهورها على صحتها، بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء تصويرها مسلسل "راجعين يا هوى".

وأكدت عامر أن سر تألقها في المسلسل، هو انسجامها مع الفنانين خالد النبوي وأنوشكا وطاقم عمل المسلسل، مؤكدة أنها لم تنته من أعمال التصوير حتى الآن.

وحول ظهور نجل الفنان خالد النبوي، نور معها في المسلسل، قالت: "نور جميل ابن الأسرة المصرية قريب للقلب".

وأضافت: "بحب أعمل الأكل وشاطرة في المطبخ، محدش يقدر ينافسني في أي حاجة في الطبخ، أنا أسكندرانية بعمل كل حاجة في الأكل".
المصدر: لها
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