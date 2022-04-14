16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
إطلالة منى أبو حمزة في لـ"الموت 2" تُثير جدل الجمهور... طرأ تغيير على شكلها وهذا دورها في المسلسل
Lebanon 24
14-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الاعلامية منى أبوحمزة جمهور الدراما، وحلت قبل أيام ضيفة في مسلسل لـ"الموت2". والواضح أن دور أبو حمزة ينخرط في تجارة السلاح بالاتفاق مع هادي (محمد الأحمد).
لكن حضورها أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين ما اعتبره البعض جيداً ورأى فيه آخرون أن ظهور منى ابو حمزة كان عاديًا ولاقت انتقادات بشأن ما وصفه المتابعون بالتغيير الذي طرأ على شكلها، وقال البعض إنها خضعت لعمليات تجميل ظهرت واضحة في مشهدها الاول في للموت 2.
ودور أبو حمزة يقتصر على تجارة السلاح وقيادة لمافيا تقوم بهذا وأن دورها سيرسم لعلاقة بينها وبين هادي، لتأمين المصالح وصفقات بيع السلاح الى أحد رجال الاعمال النافذين، ما قد يوقع هادي نهاية في فخ الأمن، وكشف أعماله القائمة على الفساد بحسب ما بات يعرف وكيفية كشفه من قبل "سحر"(ماغي بو غصن) وعملية انتقام ريم (دانييلا رحمة) من هادي بعد كل ما أصبح معروف عنه من شبهات وفساد لم تظهر في الجزء الاول من المسلسل.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 04:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
02:30 | 2022-04-14
14/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
Lebanon 24
نهاية مأساوية... هذا ما حصل ليلاً في ذوق مكايل!
23:18 | 2022-04-13
13/04/2022 11:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:33 | 2022-04-14
14/04/2022 01:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة اللبنانية على درب تقنين السحوبات.. والخناق اوجد سوقا "موازية" جديدة
Lebanon 24
الليرة اللبنانية على درب تقنين السحوبات.. والخناق اوجد سوقا "موازية" جديدة
23:01 | 2022-04-13
13/04/2022 11:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-04-14
آنجي خوري بإطلالة جديدة... شاهدوا كيف بدت (صور)
11:00 | 2022-04-14
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
08:00 | 2022-04-14
جوني ديب "وحش"... هكذا وصفت محامية أمبير هيرد طليقها
05:00 | 2022-04-14
بعدما خذلته بتصريحاتها حول صفعته الشهيرة..هل ينفصل ويل سميث عن زوجته جادا؟
04:30 | 2022-04-14
مُجدداً زوجة المذيع اللبناني الشهير بإطلالة رمضانية ساحرة في دبي.. هكذا ظهرت بالأبيض والأحمر (صور)
04:00 | 2022-04-14
بعد ظهورها بالمايوه.. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي بإطلالة جريئة في لندن شاهدوا صورها
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
15/04/2022 01:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
15/04/2022 01:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
23:36 | 2022-04-13
15/04/2022 01:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact