إطلالة منى أبو حمزة في لـ"الموت 2" تُثير جدل الجمهور... طرأ تغيير على شكلها وهذا دورها في المسلسل

فاجأت الاعلامية منى أبوحمزة جمهور الدراما، وحلت قبل أيام ضيفة في مسلسل لـ"الموت2". والواضح أن دور أبو حمزة ينخرط في تجارة السلاح بالاتفاق مع هادي (محمد الأحمد).لكن حضورها أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين ما اعتبره البعض جيداً ورأى فيه آخرون أن ظهور منى ابو حمزة كان عاديًا ولاقت انتقادات بشأن ما وصفه المتابعون بالتغيير الذي طرأ على شكلها، وقال البعض إنها خضعت لعمليات تجميل ظهرت واضحة في مشهدها الاول في للموت 2.ودور أبو حمزة يقتصر على تجارة السلاح وقيادة لمافيا تقوم بهذا وأن دورها سيرسم لعلاقة بينها وبين هادي، لتأمين المصالح وصفقات بيع السلاح الى أحد رجال الاعمال النافذين، ما قد يوقع هادي نهاية في فخ الأمن، وكشف أعماله القائمة على الفساد بحسب ما بات يعرف وكيفية كشفه من قبل "سحر"(ماغي بو غصن) وعملية انتقام ريم (دانييلا رحمة) من هادي بعد كل ما أصبح معروف عنه من شبهات وفساد لم تظهر في الجزء الاول من المسلسل.