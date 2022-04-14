النجمة التركية الشهيرة في حوض السباحة مع ابنتيها.. شاهدوا الفيديو

نشرت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي فيديو جديد عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت مريم بحوض السباحة وهي تلاعب إبنتيها وسط أجواء مشمسة وبدت على وجهها علامات السعادة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وحازت على الكثير من الاعجابات بعد ساعات قليلة على نشرها.

يُذكر أن مريم أوزرلي رزقت بابنتها "لي لي" في كانون الثاني 2021 وهي الأخت الصغرى لـلارا والتي تبلغ الآن 8 سنوات، وكانت قد كشفت أن والد لارا أميركي الجنسية، ورداً على انتقادات حملها للمرة الثانية بدون زواج، قالت إنه لا يحق لأحد أن يحكم على أحد، مشيرةً إلى أنها ممتنة لكل ما عاشته وأنها لا تهتم بما يقال الآن.