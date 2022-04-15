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منوعات
زيارة الطبيب تُقلقُ الأطفال.. فكيفَ نُخفّف من هذا القلق؟
Lebanon 24
15-04-2022
|
02:46
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بمناسبة "اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية" الذي يُصادف يوم 22 نيسان الجاري، يقدّم "مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة" سلسلة "لازم نعرف" التي تأتي في مقاطع فيديو يتولى
"لبنان24"
نشرها، وذلك للحديث عن مختلف المواضيع المرتبطة بالأطفال ونموهم ودور الأهل في تنمية قدراتهم وغيرها من الأمور.
وفي الفيديو الرابع من السلسلة والمُرفق أدناه، سنتعرف على كيفية معالجة القلق الذي يواجهه الأطفال خلال زيارة الطبيب.
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