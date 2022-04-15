زيارة الطبيب تُقلقُ الأطفال.. فكيفَ نُخفّف من هذا القلق؟

بمناسبة "اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية" الذي يُصادف يوم 22 نيسان الجاري، يقدّم "مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة" سلسلة "لازم نعرف" التي تأتي في مقاطع فيديو يتولىنشرها، وذلك للحديث عن مختلف المواضيع المرتبطة بالأطفال ونموهم ودور الأهل في تنمية قدراتهم وغيرها من الأمور.وفي الفيديو الرابع من السلسلة والمُرفق أدناه، سنتعرف على كيفية معالجة القلق الذي يواجهه الأطفال خلال زيارة الطبيب.