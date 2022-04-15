المرأة

بطلة خارقة.. كيم كاردشيان بإطلالة غريبة

Lebanon 24
15-04-2022 | 14:00
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على غير عادتها في اختيار إطلالاتٍ سوداء، ارتدت نجمة برامج الواقع الأميركية ومؤسسة Skims، كيم كاردشيان، واحدةً من أكثر إطلالاتها جموحاً وغرابةً حتى الآن، حيث أطلت وهي ترتدي زياً أشبه بزي الأبطال الخارقين. 
وفي التفاصيل، خرجت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً من أحد الأماكن، وهي ترتدي قميصاً بياقة مدورة مطبوعة عليه ألسنة اللهب مع تنورة ملفوفة من الجلد الأحمر، وقفازين، وحذاء من دار الأزياء الفرنسية "بالنسياغا". 

كما أكملت إطلالتها بحمل حقيبةٍ باللون الأسود من "بالنسياغا" مصنوعة من الفرو الأسود، ونظارة شمسية متطابقة. 
ولفتت هذه الإطلالة الأنظار، لأن نجمة برامج الواقع تخلت فيها عن اللون الأسود والملابس الأحادية اللون، وتشابهت بشكل مذهل مع "البدلات الرائعة"، التي ترتديها عائلة بار في فيلم "The Incredibles"، من إنتاج شركة ديزني. 



المصدر: لها
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