المرأة

مشروبات الكولاجين.. هل هي آمنة؟ وماذا تقدم للبشرة؟

Lebanon 24
15-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-942555-637856288518471925.jpg
Doc-P-942555-637856288518471925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ربما سمعتِ، مؤخراً، عن مشروبات الكولاجين، المخصصة لتحسين صحة البشرة والجلد بشكل عام، بعدما نالت شهرة واسعة وقدمتها علامات تجميل تجارية عدة، لكن يظل السؤال هل تجرؤين على تجربتها من دون قلق على صحتك؟ وهل تلك المكملات فعالة في تحسين صحة البشرة بالفعل؟

ما الكولاجين؟
أصبح الكولاجين من المواد الغنية عن التعريف، نظراً لأهميته في تحسين صحة البشرة والجلد، فهو المسؤول عن ترابط أنسجة الجسم معاً، ويحافظ على مظهر البشرة لأن الجلد يتكون من 75% كولاجين، لهذا طالما يحتفظ بالنسبة المثالية، ويظل مظهر الجلد شباباً حتى مع التقدم في العمر.
لكن عادة يبدأ الكولاجين في التناقص مع التقدم في العمر، وهذا أمر حتمي لأنه يعود لعدة عوامل بيئية، منها التعرض لأشعة الشمس والتلوث والأنظمة الغذائية غير الصحية، وغيرها.

ما مشروبات الكولاجين؟
منذ عدة سنوات، أخذت مشروبات الكولاجين في الانتشار، لمساعدة البشرة في الحفاظ على مظهرها الشبابي وتقويتها، ويتوافر الكولاجين في هيئة مكملات قابلة للهضم يتم سكبها على المشروبات، في حين تتوفر أنواع سائلة بالفعل يمكن شربها، فضلاً عن الأنواع الموجودة في صورة علكة وحبوب، وكلها أشكال للكولاجين يمكن تناولها.

هل مشروبات الكولاجين آمنة؟
حتى الآن، لا توجد دراسات وأبحاث كافية حول مشروبات الكولاجين، لكنها على الأرجح آمنة، نظراً لاحتوائها على مكونات طبيعية تعمل على تحسين الكولاجين بالجسم، بشكل أسرع من العلاجات الموضعية التي تحتاج إلى وقت أطول لظهور نتائج ملموسة.
وكشف الأطباء أن استخدام مشروبات الكولاجين بجرعات منخفضة آمن للغاية، إلا في حالة وجود حساسية من المحاريات أو البيض، واعتماداً أيضاً على نوع مكملات الكولاجين التي تتناولينها، لأنها مشتقة من تلك المكونات.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-15
11:00 | 2022-04-15
09:15 | 2022-04-15
08:00 | 2022-04-15
07:50 | 2022-04-15
05:00 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website