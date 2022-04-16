سعرها خيالي... قلادة فيكتوريا بيكهام حديث مواقع التواصل (صورة)

لا تزال مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام تيند على السوشيال ميديا بسبب إطلالته الناعمة والأنيقة عند وصولها برفقة زوجها، لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، إلى حفل زفاف ابنهما بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز.



وتحدثت صحيفة "دايلي ميل"، عن والدة العريس، البالغة من العمر 47 سنة، واصفين إياها بأنها "مثال للأناقة"، حيث اختارت فستاناً فضي من الساتان بتطريزات الدانتيل.

وأكملت فيكتوريا إطلالتها بكلاتش فضية صغيرة وسلسلة من الذهب الأصفر مع قطعة من الألماس.

ونقلت الصحيفة عن خبراء المجوهرات، قولهم إن العقد الذي ارتدرته فيكتوريا، تقدر قيمته بمليوني جنيه إسترليني،لافتين إلى أن عقدة الألماس التي تم تشكيلها على شكل كمثري تقدر بنحو 15 قيراطاً.

وأوضح الخبراء أن "اللون الأبيض الناصع يشير إلى درجة نقاء وجودة كبيرة جدا وبالتالي يمكن أن تصل قيمتها إلى 1.3 - 2 مليون جنيه إسترليني".