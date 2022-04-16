لماذا يخشى الطفل أن يخطئ؟ فيديو يكشف الأسباب

بمناسبة "اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية" الذي يُصادف يوم 22 نيسان الجاري، يقدّم "مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة" سلسلة "لازم نعرف" التي تأتي في مقاطع فيديو يتولىنشرها، وذلك للحديث عن مختلف المواضيع المرتبطة بالأطفال ونموهم ودور الأهل في تنمية قدراتهم وغيرها من الأمور.وفي الفيديو السادس من السلسلة والمُرفق أدناه، سنتعرف على الأسباب الكامنة وراء حساسية الأطفال تجاه الخطأ والفشل في مهارة أو مهمّة ما، كما سنطلع أيضاً على ارتباط ذلك بتربية الأهل لأطفالهم.