المرأة

بطلة "باب الحارة" تخطف الانظار بإطلالتها بـ"البروتيل"... والجمهور يُعلّق: "إنتي الحلا كله" (صورة)

Lebanon 24
17-04-2022 | 02:00
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نشرت الممثلة السورية، وبطلة مسلسل "باب الحارة"، ليليا أطرش، صورة عبر خاصيّة "ستوري"، ظهرت فيها بإطلالة صيفيّة جميلة بـ"بروتيل" أصفر. وقالت: "بضحك للكل بس بعرف مين بردلي الخير ومين لا". أمّا المتابعين، فعلّقوا "إنتي الحلا كله".
 
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ليليا أطرش

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