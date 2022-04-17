بطلة "باب الحارة" تخطف الانظار بإطلالتها بـ"البروتيل"... والجمهور يُعلّق: "إنتي الحلا كله" (صورة)

نشرت الممثلة السورية، وبطلة مسلسل "باب الحارة"، ليليا أطرش، صورة عبر خاصيّة "ستوري"، ظهرت فيها بإطلالة صيفيّة جميلة بـ"بروتيل" أصفر. وقالت: "بضحك للكل بس بعرف مين بردلي الخير ومين لا". أمّا المتابعين، فعلّقوا "إنتي الحلا كله".