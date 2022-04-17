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المرأة
بطلة "باب الحارة" تخطف الانظار بإطلالتها بـ"البروتيل"... والجمهور يُعلّق: "إنتي الحلا كله" (صورة)
Lebanon 24
17-04-2022
|
02:00
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نشرت الممثلة السورية، وبطلة مسلسل "باب الحارة"، ليليا أطرش، صورة عبر خاصيّة "ستوري"، ظهرت فيها بإطلالة صيفيّة جميلة بـ"بروتيل" أصفر. وقالت: "بضحك للكل بس بعرف مين بردلي الخير ومين لا". أمّا المتابعين، فعلّقوا "إنتي الحلا كله".
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ليليا أطرش
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