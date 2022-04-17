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المرأة
كيف علّقت نوال برّي على إنتقاد الجمهور والاعلام لتمثيلها؟
Lebanon 24
17-04-2022
|
00:45
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أعادت الاعلاميّة والممثلة نوال برّي، نشر منشور للصحافي الفنّي إيلي مرعب، علّق فيه على الطريقة الهجوميّة التي تتعرض لها، من قبل النقاد والجماهير، حول آدائها التمثيلي في مسلسل "والتقينا".
وقالت برّي: "للاسف هالشي صار كتير واضح".
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