لشباب دائم.. 5 عناصر غذائية تعزز إنتاج الكولاجين بالجسم

ويوصي الخبراء بتناول البروتينات الحيوانية الغنية بالكولاجين بشكل طبيعي، إلى جانب الأطعمة النباتية التي تحتوي على عدد من العناصر الغذائية المهمة، كما يلي:1. الأحماض الأمينية: هناك 20 من الأحماض الأمينية التي تشكل جميع البروتينات في أجسامنا، من بينها تسعة أحماض أمينية أساسية لا ينتجها الجسم ويحتاج إلى الحصول عليها من خلال الأغذية، بما يشمل اللحوم والدواجن والفول السوداني والجبن القريش وبروتينات الصويا والأسماك ومنتجات الألبان.2. فيتامين C: ينظم فيتامين C تكوين الكولاجين، بالإضافة إلى أنه أحد مضادات الأكسدة القوية ويلعب دورًا في الحفاظ على صحة الجلد وتعزيزها. يتوافر فيتامين C في الحمضيات والبابايا والخضراوات الورقية والطماطم والتوت والفلفل الأحمر والأصفر.3. الزنك: يعتبر المعدن المطلوب بكميات صغيرة من العناصر الغذائية الهامة لإنتاج الكولاجين. يعزز الإنتاج ويصلح الخلية ويحميها من التلف. كما أنه ينشط البروتينات لتكوين الكولاجين. يعتبر المحار ومنتجات الألبان وبذور اليقطين والكاجو من أفضل مصادر الزنك.