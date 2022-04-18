ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه بإطلالة مُثيرة تعرضها للانتقادات.. والجمهور: "زدتيا برمضان" (صورة)

نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه صورة عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ريما بإطلالة مثيرة حيث ارتدت "كروب توب" مفتوحة عند منطقة الصدر مع بنطال أبيض. واعتمدت ضفائر الشعر الافريقية.

إطلالة ريما أثارت الجدل على مواقع التواصل حيث أثنى البعض عليها، في حين انتقدها البعض الآخر، معتبرين انها غير مناسبة في شهر رمضان.

وعلقت إحدى المتابعات قائلة: "زيدتا برمضان انتي حرة بس احترمي الوقت".