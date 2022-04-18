المرأة

ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه بإطلالة مُثيرة تعرضها للانتقادات.. والجمهور: "زدتيا برمضان" (صورة)

Lebanon 24
18-04-2022 | 02:20
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نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه صورة عبر حسابها على انستغرام.

 

وظهرت ريما بإطلالة مثيرة حيث ارتدت "كروب توب" مفتوحة عند منطقة الصدر مع بنطال أبيض. واعتمدت ضفائر الشعر الافريقية.

 

A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)


 

إطلالة ريما أثارت الجدل على مواقع التواصل حيث أثنى البعض عليها، في حين انتقدها البعض الآخر، معتبرين انها غير مناسبة في شهر رمضان.

 

وعلقت إحدى المتابعات قائلة: "زيدتا برمضان انتي حرة بس احترمي الوقت".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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