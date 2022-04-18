بالدولار.. هذا سعر حذاء هيفا وهبي الشفّاف في إطلالتها الرمضانية الأخيرة

لا تزال الفنانة هيفاء وهبي محط اهتمام الجمهور بإطلالتها الرمضانية الأخيرة التي شاركتها مع متابعيها وتألقت فيها بعباءة باللون البرتقالي والذهبي ذات تصميم شرقي ناعم يشبه القفطان، ونسّقت معها حذاءً شفافاً ذا كعب عال باللون البيج الشفّاف، وحزاماً يلتف حول الكاحل.

علماً أن حذاء هيفا الذي أظهر شكل قدميها بوضوح، هو من تصميم المصمّمة اللبنانية أندريا وازن، ويبلغ سعره 520 دولاراً أميركياً، وتمت صناعته في بيروت.