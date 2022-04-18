فنانة شهيرة تكشف اسراراً عن حياتها الشخصية: أرفض الحديث عن طلاقي

أطلت بلقيس فتحي ضيفة على برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني لتكشف عن خزائن أسرارها الشخصية ومشوارها الفني في لقاء تلفزيوني للمرة الأولى، ومن خلال نواعم نكشف عن تصريحاتها في اللقاء.قالت بلقيس إن أحلام ونوال تغنيان منذ أكثر من ثلاثين عاماً، لذلك أرفض فكرة أن يُقارن فنان بآخر، وذلك بعد أن طرح عليها مقدم البرنامج سؤالاً يضعها فى مقارنة مع عدد من المطربات من بينهن أحلام ونوال وأيضاً داليا ووعد، وهذا ما رفضته بلقيس لأنها لا تشبه أحداً ولديها هوية موسيقية خاصة بها أنشأتها على مدار11 عاماً، قدمت خلالها أربعة ألبومات وعشرات الأغاني المصورة من إنتاجها الشخصي ومئات الحفلات الغنائية الناجحة.وأضافت: "قدمت ديو غنائياً عالمياً مع إليشا كيز خلال حفل إكسبو منذ أشهر قليلة بعد طلب إليشا مني حين علمت أنني فزت بجائزة عالمية وطلبت تكرار التعاون، وأيضاً قدمت قبلها ديو مع أندريا بوتشيلي فأنا لست مطربة شابة وهذا ما صنعته".خطوبة قصيرةتحدثت بلقيس لأول مرة عن ارتباطها بلاعب كرة القدم السعودي نايف الهزازي منذ سنوات، مشيرةً إلى أن الخطوبة لم تستمر طويلاً بسبب تسليط الأضواء على كافة التفاصيل الخاصة بهما، وأضافت: "لا أنكر أن ارتباطي بنايف ساعدني وقتها على الانتشار لدى الجمهور السعودي، ولكن إن لم يكن لديّ تاريخ موسيقي وأغان أحبّها الناس لن أكون موجودة حتى هذا اليوم".أسرار خاصةوعند سؤالها عن زوجها السابق وسبب الانفصال رفضت التعليق قائلة: "حرصت أنا وهو على أن لا نتحدث عن تفاصيل الانفصال لأنها أسرار تخصنا فقط، ولكن حتى الآن علاقتي به طيبة من أجل طفلنا الوحيد، وحتى الآن أشاهد مقاطع من حفل زفافي".وأضافت: حفل الزفاف كان أسطورياً لأنه تكلف ثلاثة ملايين دولار، وفستاني حمل فصوصاً من الألماس تكلفته 300 ألف دولار، وحتى الآن محتفظة به في منزلي وسأهديه لإحدى البنات قبل حفل زفافها.