ياسمين صبري وهند صبري تتألقان بالقفطان المغربي

تألقت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها، بإطلالة رمضانية فخمة، بحفل سحور دار المجوهرات العالمية "كارتيير" (Cartier)، الذي أقيم بإمارة دبي.واختارت ياسمين صبري الزي المغربي التقليدي (القفطان)، لتتألق به، من توقيع المصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران، وكانت الإطلالة من تنسيق كارول بوخالد.وظهرت ياسمين باللون الذهبي الفخم بتطريز أنيق على منطقة الصدر، وحزام على الخصر، وبأكمام طويلة منفوشة، والفستان كان بموديل واسع من أسفل منطقة الخصر، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة.من ناحية أخرى، حضرت أيضاً الفنانة التونسية هند صبري حفل سحور "كارتيير" (Cartier)، واختارت أيضاً القفطان المغربي المزركش بالحروف العربية، ليزين إطلالتها فوق جمبسوت مصمم بشكل جذاب ذهبي لامع.