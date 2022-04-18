ياسمين صبري وهند صبري تتألقان بالقفطان المغربي

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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
سعيدة بانضمامي الى عائلة دار كارتيير للمجوهرات خاصة لكوننا متشاركين سويا في إعلاء قيم ومبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. فلتبدأ الرحلة💛 pic.twitter.com/gFmKYMmPGB
— Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) April 17, 2022
سعيدة بانضمامي الى عائلة دار كارتيير للمجوهرات خاصة لكوننا متشاركين سويا في إعلاء قيم ومبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. فلتبدأ الرحلة💛 pic.twitter.com/gFmKYMmPGB