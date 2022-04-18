لعروس العيد.. استعدي لزفافك ببشرة نقية خالية من الحبوب

إذا كنتِ تستعدين للزواج في العيد، عليكِ تجهيز بشرتك من الآن حتى تتمتعي ببشرة صحية ونقية وخالية من حب الشباب.تابعي القراءة واحصلي على نصائح بسيطة ومهمة تساعدك على التخلص من حب الشباب والاستعداد لزفافك ببشرة نقية خالية من الحبوب.1- التزمي بروتين تنظيف البشرةاجعلي روتين تنظيف بشرتك جزءاً من يومك في الصباح وقبل النوم، واحرصي على تنظيف بشرتك من آثار المكياج أو أي زيوت قبل النوم، حتى لا تتراكم هذه الآثار على البشرة وتسد المسام وتسبب ظهور الحبوب.2- استخدمي منتجاً مضاد للحبوباستخدمي أحد المنتجات المضادة للحبوب ضمن روتين العناية ببشرتك اليومي، سواء لعلاج البثور الموجودة، أو للوقاية من ظهورها خلال فترة ما قبل الزفاف.3- احرصي على ترطيب بشرتكقد يؤدي مضاد الحبوب إلى جفاف بشرتك، لذا أنتِ بحاجة إلى استخدام كريم مرطب مناسب لبشرتك.4- قللي استخدام مستحضرات التجميلامنحي بشرتك فرصة لتتنفس بدون مستحضرات التجميل، هذا يساعد بشرتك على التألق واستعادة النضارة، كما يقلل خطر انسداد المسام عبر تراكم آثار مستحضرات التجميل.استخدمي مستحضرات التجميل في أضيق الحدود، واحرصي على إزالته عند انتهاء الحاجة إليه، أو على الأقل قبل النوم.5- التزمي بنظام غذائي صحي ومتوازناعتمدي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً خلال فترة ما قبل الزفاف، احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات للأكسدة التي تحتاج إليها البشرة للنضارة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، وتجنبي الأطعمة المالحة، والتوابل الزائدة، والأطعمة الحريفة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.6- اشربي كمية كافية من المياه يومياًشرب الماء يحسّن صحتك العامة، ويمنحكِ بشرة نضرة ومتوهجة وخالية من العيوب.7- ابتعدي عن التوترالتوتر من أهم أسباب ظهور حب الشباب، لذا حاولي تجنب كل ما يعرّضكِ للضغوط والتوتر، وامنحي نفسك الرعاية الذاتية التي تجعلكِ في حالة راحة واسترخاء.