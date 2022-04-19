فنانة شهيرة تتحدث للمرة الأولى عن معاناتها النفسية بعد الطلاق





وخلال استضافتها في برنامج "مراحل" الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني كشفت بلقيس عدة أسرار تتعلق بحياتها الشخصية والمهنية، فقالت إنها تحب زوجها السابق كثيراً، لكن حدث الكثير من التوترات بينهما في فترة الانفصال بسبب الغضب الذي كانا يشعران به، لكنها الآن تجد أن تلك التوترات كانت أمراً طبيعياً.



يُذكر أن بلقيس تزوّجت عام 2016 من رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأنجبت منه ولداً بعد عامين، لكن في عام 2021 انفصل الزوجان بعد أن رفعت بلقيس قضية خلع ضد زوجها. تحدثت المغنية اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي للمرة الأولى عن تفاصيل حالتها النفسية بعد الطلاق.وخلال استضافتها في برنامج "مراحل" الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني كشفت بلقيس عدة أسرار تتعلق بحياتها الشخصية والمهنية، فقالت إنها تحب زوجها السابق كثيراً، لكن حدث الكثير من التوترات بينهما في فترة الانفصال بسبب الغضب الذي كانا يشعران به، لكنها الآن تجد أن تلك التوترات كانت أمراً طبيعياً.يُذكر أن بلقيس تزوّجت عام 2016 من رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأنجبت منه ولداً بعد عامين، لكن في عام 2021 انفصل الزوجان بعد أن رفعت بلقيس قضية خلع ضد زوجها.





وفي حين رفضت بلقيس الإفصاح عن أسباب الطلاق لأنها أسرار بيوت وأمور شخصية لا يجب الحديث عنها على الملأ، إلا أن المغنية الشابة تحدثت عن حالتها النفسية بعد الطلاق ومعاناتها في تلك الفترة.



وقالت إنها كانت في تلك الفترة "قابلة للكسر"، وأحيطت بمجموعة من الأشخاص غير المناسبين لها، وتعرضت للاستغلال من البعض، لكنها أخرجتهم سريعاً من حياتها في الأشهر الأولى من بعد طلاقها. لكن بلقيس أكدت أثناء المقابلة أن علاقة طيبة تجمعها الآن بطليقها ووالد ابنها، ووصفت الحالة التي تجمعهما حالياً بأنها حالة من السلام.وفي حين رفضت بلقيس الإفصاح عن أسباب الطلاق لأنها أسرار بيوت وأمور شخصية لا يجب الحديث عنها على الملأ، إلا أن المغنية الشابة تحدثت عن حالتها النفسية بعد الطلاق ومعاناتها في تلك الفترة.وقالت إنها كانت في تلك الفترة "قابلة للكسر"، وأحيطت بمجموعة من الأشخاص غير المناسبين لها، وتعرضت للاستغلال من البعض، لكنها أخرجتهم سريعاً من حياتها في الأشهر الأولى من بعد طلاقها.

وعاتبت بلقيس والدها على موقف له في إحدى المقابلات، وأشارت إلى أنها قد تفدي والدها بروحها وسعادتها إذا أراد ذلك، وتتفهم موقفه وهو يعرف ما بداخلها، ولكنها عاتبته بسبب احتياجها الكبير له في تلك الفترة الصعبة من حياتها.



وأكدت بلقيس احترامها لطليقها الذي رفض الحديث عن أسباب الطلاق وتفاصيله في إحدى مقابلاته، وهي فعلت نفس الأمر بعدم الخوض في تفاصيل الطلاق، ولم يتبادلا الهجوم أو الحديث على الملأ.