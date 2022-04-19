تجنبي رميها.. فوائد مُذهلة لأكياس الشاي المستعملة

الشاي المشروب المفضل لدى الملايين من البشر حول العالم، ويُعرف الشاي بالعديد من الخصائص المفيدة، التي يحتوي عليها، سواء كان الشاي الأسود، أو الأخضر، أو الأبيض.

وهناك العديد من الفوائد الصحية والمنزلية والتجميلية المرتبطة بالشاي، ولا يلزم بالضرورة رمي أكياس الشاي بمجرد استخدامها في سلة المهملات بمجرد نقعها في الماء المغلي أو الحليب. خلال السطور التالية، سوف نرصد لك فوائد قد لا تتوقعها لأكياس الشاي المستعملة.

ومن أفضل استخدامات أكياس الشاي ما يلي:1. علاج حروق الشمساترك أكياس الشاي تبرد، ثم ضعها على حروق الشمس والحروق الطفيفة (بما في ذلك حروق الحلاقة) للتخفيف من آلام الحروق، وإذا كانت غالبية بشرتك بحاجة إلى العناية، فقم بتخمير حمام شاي في الماء البارد واغمر وجهك فيه.2. الطفح الجلدي ولدغ الحشراتتساعد أكياس الشاي المستعملة الباردة على تقليل حكة الطفح الجلدي ولدغ الحشرات.3. التهاب اللثة ونزيفهاتخفيف التهاب اللثة ونزيفها عن طريق وضع كيس شاي مبرد ومستعمل على المنطقة المصابة، إذ تنقبض الأوعية الدموية، ما يوقف النزيف ويقلل تورم الأنسجة التي تسبب الألم.4. شفاء الكدماتضع كيس شاي منقوعاً على الكدمة لتلتئم بشكل أسرع، حيث إن الشعيرات الدموية الممزقة وهي أصغر الأوعية الدموية في الجسم، تسبب كدمات، نظرًا لأن التانينات تضيق الأوعية الدموية، وتخفف من الآلام.5. تقليل البثوريقال إن حمض التانيك الموجود في الشاي يجعل الثآليل تنكمش، ربما بسبب خصائصه المقاومة للبكتيريا، لتجربة هذه الطريقة، ضع كيس شاي دافئاً على البثور لمدة 10 دقائق يوميًا عدة مرات في اليوم، ولاحظ تقليل البثور بعد يومين.6. تقليل الانتفاخلتقليل الانتفاخ حول العينين، انقع كيس شاي في ماء دافئ، وضعه على كل عين لمدة 20 دقيقة.7. تقليل الهالات السوداءيمكنك استخدام نفس الطريقة المذكورة أعلاه لتقليل الهالات السوداء تحت العين أيضًا، والهالات السوداء هي شكل من أشكال الكدمات.8. شعر أكثر لمعاناًشطف الشعر بكوب من الشاي يمكن أن يجعله لامعًا ويسهل التحكم فيه، لا تفعل ذلك إلا إذا كان شعرك مصبوغاً؛ لأنه يضيف لوناً مؤقتاً إلى الشعر.9. التخلص من رائحة القدم الكريهةاجعل رائحة قدميك جيدة عن طريق نقعهما في حمام شاي منقوع لمدة 20 دقيقة كل يوم، استخدم الشاي الأسود للتغلب على الروائح الكريهة بشكل خاص، لأن الشاي يغلق المسام التي ينبعث منها العرق والتي تخلق الرائحة، كما أنه يقتل البكتيريا ذات الرائحة الكريهة.10. تونر للوجههل تحتاجين إلى بديل سريع لتونر الوجه؟ أكياس الشاي المنقوعة يمكن أن تفي بالغرض، لأنها تقلل إفرازات الدهون في الوجه، لذا امسحي بكيس شاي منقوع على مناطق المشاكل في بشرتك، ثم امسحيها بمنشفة نظيفة.