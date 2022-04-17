منوعات

لماذا يجب أن ينام الأطفالُ باكِرًا؟ وما هو دور الأهل؟

Lebanon 24
17-04-2022 | 08:00
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بمناسبة "اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية" الذي يُصادف يوم 22 نيسان الجاري، يقدّم "مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة" سلسلة "لازم نعرف" التي تأتي في مقاطع فيديو يتولى "لبنان24" نشرها، وذلك للحديث عن مختلف المواضيع المرتبطة بالأطفال ونموهم ودور الأهل في تنمية قدراتهم وغيرها من الأمور.

وفي الفيديو الثامن من السلسلة والمُرفق أدناه، سيتم التطرق إلى مسألة أهمية نوم الأطفال باكراً مع دور الاهل في ذلك.
 
 
 
 
 

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