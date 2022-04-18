ما هي مساوئ عدم تجنّب التعامُل بسّلبية أمام الأطفال؟

مساوئ

بمناسبة "اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية" الذي يُصادف يوم 22 نيسان الجاري، يقدّم "مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة" سلسلة "لازم نعرف" التي تأتي في مقاطع فيديو يتولى "لبنان24" نشرها، وذلك للحديث عن مختلف المواضيع المرتبطة بالأطفال ونموهم ودور الأهل في تنمية قدراتهم وغيرها من الأمور.وفي الفيديو الحادي عشر من السلسلة والمُرفق أدناه، سنتطرق إلىعدم تجنّب التعامُل بسّلبية أمام الأطفال.