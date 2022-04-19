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منوعات
كيف نخبر الطفل عن الموت؟
Lebanon 24
19-04-2022
|
13:00
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بمناسبة "اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية" الذي يُصادف يوم 22 نيسان الجاري، يقدّم "مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة" سلسلة "لازم نعرف" التي تأتي في مقاطع فيديو يتولى "لبنان24" نشرها، وذلك للحديث عن مختلف المواضيع المرتبطة بالأطفال ونموهم ودور الأهل في تنمية قدراتهم وغيرها من الأمور.
وفي الفيديو الرابع عشر من السلسلة والمُرفق أدناه، سنتعرف على كيفية إخبار الطفل بالموت.
منوعات
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