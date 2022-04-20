السجن والغرامة لمشهورة "تيك توك"... ما هي تهمتها؟

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حنين حسام، المعروفة إعلامياً بفتاة "التيك توك"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة قدرها 200 ألف جنيه، بعد إدانتها في تهمة الاتجار بالبشر.وجرى إسناد تهمة الاتجار بالبشر لحنين حسام، إثر استغلالها لقاصرتين تقل أعمارهما عن 18 عاماً، عن طريق خداعهما.وبحسب التحقيقات، فإن حنين استخدمت الفتاتين بزعم توفير فرص عمل لهما، تحت ستار عملهما كمذيعات في تطبيق يحمل اسم "لايكي"، بطريقة مستترة تدعو إلى التحريض على الدعارة.وقامت المؤثرة بدعوة الفتاتين إلى مجموعة تسمى "لايكي الهرم"، أنشأتها على هاتفها، ليلتقيا فيه الشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة، خلال فترة العزل المنزلي الذي اجتاح العالم بسبب وباء كورونا، بقصد الحصول على نفع مادي.وفي بداية جلسة النطق، نادى القاضي على حنين حسام، وقال لها: "يا حنين.. المحكمة تعاملت معاكي بالرأفة، نظراً لحداثة سنك"، وناشدت المحكمة الأسر المصرية الحفاظ على أبنائها، فبكت حنين حسام بشدة داخل قفص الاتهام وظلت تردد "أنا مظلومة".وقال دفاع حنين حسام إن الحكم مناسب للجميع، وحكم المحكمة رادع لجميع الفتيات لتوخي الحذر، إضافة إلى أن موكلته وقت الواقعة كانت تبلغ من العمر 19 سنة، وكانت تعتبر طفلة.وتابع أن حنين حسام قضت من مدة العقوبة 21 شهراً، ويتبقى لها 6 أشهر فقط، وأنه سوف يتخذ الإجراء القانوني في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.جدير بالذكر أنه كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة حنين حسام غيابياً، في شهر يونيو الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و3 آخرين حضورياً بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر".وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة "واتس آب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن.