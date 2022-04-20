فنانة لبنانية تُحدث ضجة بفيديو غريب حول علاقتها مع زوجها السعودي... عنف وحزن!

أثارت الفنانة ليلى اسكندر جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول علاقتها بزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، إثر ظهورها في مقطع فيديو بملامح متعبة.

وجاء هذا المقطع القصير بعد أيام من انتشار أخبار عن انفصال ليلى عن زوجها ونفيها لها، مؤكدةً أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة.

وظهرت ليلى في الفيديو بدون مكياج وبملامح متعبة وبشرة شاحبة وحاولت إظهار شيء في وجهها، وعلّقت عليه برسالة كتبت فيها: "لا تسمحي لأي رجل بأن يفعل بك هذا".

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كما نشرت ليلى صورة عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" لشابة وكتب عليها: "عزيزي الرجل إعلم إذا توقفت المرأة عن إزعاجك... هي توقفت عن الحب"... وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وانقسمت التعليقات بين من رأى أن ما يحصل غيمة قاتمة بين الزوجيّن وستعبُر ويتصالحان مجدداً، نظراً لعلاقة الحب القوية التي تجمعهما، وهناك من وجّه لليلى الكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية، متّهمين إياها بمحاولة إثارة الجدل وإحداث ضجة حول حياتها الشخصية.