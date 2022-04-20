للحامل.. احذري الإفراط في تناول كعك العيد

يرتبط عيد الفطر بالكعك والحلويات، ولكن إذا كنتِ حاملاً، فإن الإفراط في تناول كعك وحلويات العيد قد يعرّض صحة حملك للخطر.تابعي القراءة وتعرّفي إلى مخاطر الإفراط في تناول كعك العيد على الحامل.1- زيادة الوزنخلال الحمل يكون جسمك أكثر استعداداً لاكتساب المزيد من الوزن، السكريات والسعرات الحرارية الموجودة في كعك العيد، تكسبكِ المزيد من الوزن، ما يزيد خطر الإصابة بسكري الحمل.2- الإصابة بحرقة المعدةنسبة الكربوهيدرات الكبيرة الموجودة في كعك العيد تزيد من شعورك بحرقة المعدة، ما يجعلكِ غير مرتاحة ويفسد عليكِ فرحة العيد.3- زيادة حركة الجنينالسكريات الموجودة في الكعك تؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الجنين، ما يشعركِ بعدم الارتياح، عدا عن زيادة احتمال إصابة طفلك بفرط الحركة ونقص الانتباه في المستقبل.ويُنصح بتناول بدائل صحية لحلويات العيد، مثل الفواكه الطازجة، أو عمل كعك العيد في البيت باستخدام وصفات أقل في السعرات الحرارية، مع ضرورة ضبط النفس وعدم تناول كميات كبيرة من أجل الحفاظ على صحة حملك.