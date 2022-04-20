المرأة

غادة عادل: مرضي الأخير جعلني أهتم بصحتي كثيراً

Lebanon 24
20-04-2022 | 14:00
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نجحت الفنانة غادة عادل في خطف قلوب الجمهور هذا الموسم بشخصية شيرين التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "أحلام سعيدة" أمام الفنانة يسرا، حيث كشفت عن العديد من أسرارها للجمهور في حلقة خاصة من  البرنامج الرمضاني "إتنين إتنين".

أزمة أخيرة 
تعرضت غادة عادل لأزمة صحية مفاجئة قبل فترة، ما جعلها تدخل المستشفى  بسرعة حتى تتعافى، وكشفت غادة أن هذه الأزمة جعلتها تهتم بصحتها كثيراً، وهذا ما لم تكن تفعله في السابق.
ومن خلال الحلقة، كشفت غادة أنها لا تجيد الحديث عن عملها ولكنها تعمل بالشكل الصحيح وتستمع دائماً لآراء الآخرين. ورغم حبها للجمهور، لكنها تفضل أن تبقى بعيدة.

نجاح وفشل
وترى غادة أن النجاح والفشل هما ضمن الأحداث اليومية في الحياة؛ فلا يوجد شخص ناجح دائماً أو فاشل دائماً، واعترفت أنها لا تخشى الموت وتهيئ أولادها جيداً لهذه الفكرة.
كذلك أكدت أنها لا تسير في عملها وفقاً لخطة معينة، فإذا كان لديها أكثر من عمل جيد ستقدمها جميعاً، وإن لم تجد العمل المناسب فتفضّل التغيّب عن الساحة أفضل من أن يكون وجودها من دون تأثير، فهي تعرف جيداً أن تحكم على عملها.

 

 
المصدر: نواعم
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