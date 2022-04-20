المرأة

طليقة معتصم النهار تشعر بالحنين.. هذا ما نشرته لين برنجكجي (صورة)

Lebanon 24
20-04-2022 | 08:00
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يبدو أن لين برنجكجي، طليقة النجم السوري معتصم النهار، تحن إلى أيام طفولتها، حيث شاركت بعض الصور من تلك المرحلة العمرية.

وتساءلت برنجكجي عبر خاصية "ستوري" في حسابها الخاص على "إنستغرام": "حسناً ماذا بعد ذلك؟"، حيث أرفقت هذا التعليق بصورةٍ مركبة، أظهرت عدة لحظاتٍ مختلفة فقد جمعتها إحدى الصور مع والدتها وشقيقتها لارا، فيما ظهرت بأخرى وهي أصغر سناً ووحدها. 

ولاقت هذه الصورة الكثير من التفاعل، إذ أثنى المتابعون على جمالها، فيما أشار آخرون إلى أن ملامح لين لم تتغير منذ طفولتها، في حين أكد آخرون أن طفلتها ساندرا من معتصم النهار تشبهها كثيراً، معتبرين أنها قريبة جداً إلى ملامحها، سواء لون البشرة أو ملامح الوجه.

 


المصدر: زهرة
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