بعد إنفصالهما المفاجئ... هكذا وصفت دينا الشربيني عمرو دياب!

ردت الفنانة دينا الشربيني، على ما تم تداوله بأن أغنية عمرو دياب "برج الحوت" لم تكن لها.وقالت دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لا، وأنا دينا مقدرش اتكلم نيابة عن حد، وعمرو دياب راجل عظيم بحبه جدا واحترمه جدا، وبحاول طول الوقت أبقى انا".وأكدت أنها لا تغضب حال ارتباطها بشخص وقام بتشغيل أغنية برج الحوت لها، قائلة: "لو مرتبطة بحد وحصل كده مش هزعل، وأنا حاليا محتاجة اركز في شغلي والحب ملوش خطة".وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت: "أنا مواصفاتي في اللي عايزة ارتبط به يكون بيراعي ربنا ودمه خفيف وحنين على أهله وبحب الراجل اللي مش بيحب النكد".