المرأة

بعد إنفصالهما المفاجئ... هكذا وصفت دينا الشربيني عمرو دياب!

Lebanon 24
21-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-944363-637861206550552118.jpg
Doc-P-944363-637861206550552118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت الفنانة دينا الشربيني، على ما تم تداوله بأن أغنية عمرو دياب "برج الحوت" لم تكن لها.

وقالت دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لا، وأنا دينا مقدرش اتكلم نيابة عن حد، وعمرو دياب راجل عظيم بحبه جدا واحترمه جدا، وبحاول طول الوقت أبقى انا".

وأكدت أنها لا تغضب حال ارتباطها بشخص وقام بتشغيل أغنية برج الحوت لها، قائلة: "لو مرتبطة بحد وحصل كده مش هزعل، وأنا حاليا محتاجة اركز في شغلي والحب ملوش خطة".

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت: "أنا مواصفاتي في اللي عايزة ارتبط به يكون بيراعي ربنا ودمه خفيف وحنين على أهله وبحب الراجل اللي مش بيحب النكد".
 
(في الفن)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-04-21
09:55 | 2022-04-21
08:00 | 2022-04-21
04:30 | 2022-04-21
04:00 | 2022-04-21
03:00 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website