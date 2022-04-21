بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)

بعدما أثارت الفنانة ليلى اسكندر جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول علاقتها بزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، إثر ظهورها في مقطع فيديو بملامح متعبة وبشرة شاحبة وحاولت إظهار شيء في وجهها، وعلّقت عليه برسالة كتبت فيها: "لا تسمحي لأي رجل بأن يفعل بك هذا"، قامت بنشر فيديو جديد عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وفاجأت ليلى الجمهور بظهورها بإطلالة فاضحة حيث ارتدت "توب" مفتوحة عند منطقة الصدر ما عرضها للكثير من الهجوم والانتقادات.

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وكانت معظم التعليقات تؤكد انه لا يجوز هذا اللباس في فترة رمضان، وعلق أحدهم قائلا: "حرام عليك هذا اللبس"، وقال آخر: "في رمضان في رمضان".