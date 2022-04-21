بعد إطلالتها المُثيرة للجدل.. ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه تظهر كالحوريات شاهدوا الصور

نشرت ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه صورا عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها على غلاف إحدى المجلات .

ولفتت ريما الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت تنورة طويلة سوداء و"كروب توي" فضية من المعدن ونسقت مع الإطلالة قبعة كبيرة.

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A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)





وبدت ريما كالحوريات في إطلالتها، وأثنى العديد من المتابعين على جمالها ورشاقتها.

وكانت ريما أثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها بـ "كروب توب" من قماشة الجينز وبنطال ممزق جينز وبحبال، ما عرضها للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور، فقد علق أحدهم بالقول: "شو هيدا ستايلك مو حلو"، وغيرها من التعليقات المنتقدة، في حين اعتبر بعض المتابعين ان إطلالتها مثيرة وجميلة.