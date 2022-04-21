6 نصائح لتتمتعي ببشرة ذات مظهر شبابي دائم

اليك هذه النصائح التي تساعدك في الحفاظ على بشرة ذات مظهر شبابي متجدد ودائم.

1- لا تتخلي عن واقي الشمسالخطأ الأكبر الذي يمكن أن ترتكبيه في حق بشرتك، هو التخلي عن تطبيق واقي الشمس، حتى في طقس الشتاء البارد، إن الواقي من الشمس العالي الجودة هو بلا شك أهم منتج في روتين حماية بشرتك من علامات التقدم في العمر، ويُفضل أن يكون واقي الشمس خالياً من المواد الكيميائية، ومقاوماً للماء، وغير مرئي على الجلد، وأن تطبقيه مهما كانت درجة حرارة الجو.2- لا ترهقي بشرتكرغبتك في العناية ببشرتك قد تدفعك إلى إرهاقها عبر الإفراط في عمليات التقشير والإجراءات التجميلية التي تضمن تعريض البشرة لنسب عالية التركيز من مستحضرات العناية بالبشرة، ما يأتي بنتائج عكسية، لذا احرصي على البساطة والتوازن في روتين العناية ببشرتك.3- اتبعي نظام غذائي ونمط حياة صحينظامك الغذائي يؤثر مباشرة على صحة بشرتك ومظهرها، لذا احرصي على تناول الأطعمة الصحي، والحد من تناول السكر، وابتعدي عن الأطعمة المصنعة غير الصحية، واشربي المزيد من المياه.أيضاً من المهم الالتزام بنشاط بدني يومي، مثل التمارين الرياضية الخفيفة كالمشي، والاهتمام بالنوم الجيد، وهذه الخطوات رغم بساطتها لها مفعول السحر على صحة البشرة ومظهرها الشبابي الدائم.4- لا تنساقي وراء موضات مستحضرات العناية بالبشرةكل فترة يظهر اسم جديد في عالم العناية بالبشرة، ويركض نحوه الجميع باعتباره المكوّن السحري لإنقاذ البشرة، ولكن للأسف هذا وهم، والحكمة تقتضي أن تستشيري طبيباً أو متخصصاً في البشرة، ليصف لكِ المستحضرات المناسبة لبشرتك، والتي تكون فعّالة وآمنة، دون الانسياق وراء الموضة.5- اعتني بمنطقة حول العينمنطقة حول العين هي أكثر ما يبرز مظهر البشرة، وهي التي تظهر بوضوح مظاهر التقدم في العمر، مثل الخطوط الدقيقة، الانتفاخات، أكياس أسفل العين، والهالات السوداء، لذا احرصي على الاهتمام بمنطقة حول العين، واستخدمي منتجات مخصصة للعناية بها.6- الجئي إلى الإجراءات التجميلية في الوقت المناسبفي منتصف الثلاثينات، قد تحتاجين إلى بعض الإجراءات التجميلية، مثل حقن البوتوكس والفيلر، وغيرها من الإجراءات التي يمكنكِ اتخاذ قرار بشأنها بالمشاركة مع طبيبك، وهي إجراءات تجميلية بسيطة وسهلة، تساعدك في الاحتفاظ بمظهر شبابي لأطول وقت ممكن.